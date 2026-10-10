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Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола
БТА

При произшествието няма пострадали

Автовоз закачи мост на Подбалканския път край гара Дъбово, а един от превозваните автомобили падна на пътното платно и беше ударен от движеща се отзад кола. Сигналът за инцидента е подаден в 16:43 ч., съобщи БГНЕС.

По първоначална информация автовозът е бил управляван от 40-годишен мъж. След падането на автомобила лек автомобил, шофиран от 32-годишен мъж, се блъснал в него.

При произшествието няма пострадали. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.

На място е изпратен полицейски екип от Районното управление в Казанлък. Движението в района на катастрофата временно се осъществява в една лента.

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