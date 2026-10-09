Финансовото министерство отрече твърденията на ГЕРБ за манипулации в АПИ

Министерството на финансите отрече твърденията на ГЕРБ за манипулиране на документи и сертификати в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), свързани с отчитането на дейности за 2025 и 2026 г. От ведомството посочиха, че информацията е невярна и че не разполагат с механизъм, чрез който да променят данните и датите във вече издадени сертификати и фактури.

В разпространената позиция министерството отбелязва, че същото становище е било оповестено още на 8 септември 2026 г.

„Министерството на финансите няма механизъм, с който да манипулира данни и дати на вече издадени сертификати и фактури, още повече да ги прехвърля към предходна година и това е лесно установимо“, заявяват от ведомството.

От министерството акцентират и върху независимостта на Сметната палата, чиято работа не може да бъде обект на намеса. Според финансовото ведомство твърденията за отправени „устни указания“ също противоречат на законоустановените практики.

„Министерството на финансите не участва в политически интриги и спекулации, които имат за цел да подвеждат обществото“, се посочва още в позицията.

По-рано днес депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова съобщи, че представители на партията са подали официален сигнал до Европейската комисия за предполагаеми манипулации на документи в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Според тях целта е бюджетният дефицит за 2025 г. да бъде изкуствено увеличен, а този за 2026 г. да бъде намален.

„В рамките на вчерашния ден подадохме официален сигнал до Европейската комисия. Той е свързан с възложения от Народното събрание на Сметната палата извънреден одит на Агенция „Пътна инфраструктура“. Знаете, че преди близо месец ви запознахме с информация, която ни беше предоставена, че в рамките на този извънреден одит се извършват определени манипулации, свързани с данните и с наличните документи“, каза тя.

Теменужка Петкова посочи и в какво се изразяват предполагаемите нарушения, за които сигнализират от ГЕРБ.

„Това, което стана известно, е, че след устни указания на Министерството на финансите в Агенция „Пътна инфраструктура“ се изготвят документи и сертификати за дейности, които трябва да бъдат приети и отчетени през 2026 г. Създават се обаче документи и сертификати, въз основа на които тези дейности се прехвърлят в изтеклата бюджетна 2025 г., вместо да бъдат отчетени през 2026 г.“, заяви Петкова.