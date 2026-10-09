Новини
Търси
Подкаст
Общество

Баксанова: Командироването в съдебната система може да е за заслуги, но и за наказание

Баксанова: Командироването в съдебната система може да е за заслуги, но и за наказание
Снимка: ИПИ

Ако бъде командирован магистрат от много натоварен съд, това "обезкървява" този съд, каза тя

Командироването в Прокуратурата може да е и наказателно. Това заяви Екатерина Баксанова от правната програма на Института за пазарна икономика пред БТВ.

Тя даде пример с прокурора от Софийска градска прокуратура (СГП) Димитър Франтишек Петров, който беше командирован в Районната/Окръжната прокуратура в Смолян през юли 2024 година.

Командироването в съдебната система може да е за заслуги, може да е и за наказание, каза тя.

По думите ѝ, ако бъде командирован магистрат от много натоварен съд, това "обезкървява" този съд. Проблема с командироването на магистрати се следи от всеки доклад на ЕК за върховенството на закона. "Няма напредък на законодателството в тази насока". 

Още по темата

Николай Найденов: Имаме сигнал за натиск върху избора на магистрати за ВСС

Николай Найденов: Имаме сигнал за натиск върху избора на магистрати за ВСС

Съдия Цариградска иска пълна проверка на подслушването на магистрати

Съдия Цариградска иска пълна проверка на подслушването на магистрати

Божидар Божанов пред Таралеж: Искаме ревизия на магистрати, свързани с "Осемте джуджета" и Нотариуса

Божидар Божанов пред Таралеж: Искаме ревизия на магистрати, свързани с "Осемте джуджета" и Нотариуса

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 8 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа