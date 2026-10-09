Баксанова: Командироването в съдебната система може да е за заслуги, но и за наказание

Командироването в Прокуратурата може да е и наказателно. Това заяви Екатерина Баксанова от правната програма на Института за пазарна икономика пред БТВ.

Тя даде пример с прокурора от Софийска градска прокуратура (СГП) Димитър Франтишек Петров, който беше командирован в Районната/Окръжната прокуратура в Смолян през юли 2024 година.

Командироването в съдебната система може да е за заслуги, може да е и за наказание, каза тя.

По думите ѝ, ако бъде командирован магистрат от много натоварен съд, това "обезкървява" този съд. Проблема с командироването на магистрати се следи от всеки доклад на ЕК за върховенството на закона. "Няма напредък на законодателството в тази насока".