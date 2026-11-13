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ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете
БТА

Предложението предвижда разходите за електроенергия на тези обекти да бъдат компенсирани до нивата на битовите потребители

От ГЕРБ настояват студентските и ученическите общежития, детските градини, училищата и молитвените храмове да плащат електроенергия на цени, съпоставими с тези за битовите потребители.

Идеята беше представена от Йорданка Фандъкова след среща с представители на студентските съвети. Основният аргумент е, че студентите, които живеят в общежития, плащат електроенергия по цени за небитови потребители, тъй като общежитията се управляват от университети – юридически лица. „

"Това е една огромна несправедливост. Студентите, които живеят на общежитие, за разлика от тези, които живеят в домовете си или на квартири, трябва да плащат много високи цени за електроенергия. Докато се говори за компенсации за бизнеса, се забравя тази голяма група млади хора“.

Предложението предвижда разходите за електроенергия на тези обекти да бъдат компенсирани до нивата на битовите потребители.

Вносителите настояват в обхвата да бъдат включени още детските градини, училищата и молитвените храмове.

По време на брифинга бяха посочени данни, според които средната цена на електроенергията в България надхвърля 232 евро за мегаватчас, докато цената за битовите потребители е около 74 евро.

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