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Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“
Pixabay

Българинът и партньорът му Саша Маес победиха италиански тандем в Херсонисос и ще спорят за титлата на двойки

Алекс Ганчев достигна до финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция. Българинът и Саша Маес от Люксембург се наложиха над италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато с 6:2, 6:3 за малко повече от час игра.

Ганчев и Маес контролираха двубоя, като направиха два пробива в първия сет и още три във втория. Така 24-годишният пловдивчанин се класира за първия си финал в турнир от сериите „Чалънджър“.

За титлата българо-люксембургският тандем ще играе срещу победителите от срещата между братята Петрос и Павлос Циципас и двойката Василиос Карипи от Република Южна Африка и Бенжамен Пиетри от Франция.

Успехът на полуфиналите носи на Ганчев 30 точки за световната ранглиста на АТП при двойките. В момента той заема 827-ото място.

Другият българин в Херсонисос, Адриан Андреев, трябва да играе четвъртфиналния си двубой на сингъл срещу италианеца Микеле Рибекай.

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