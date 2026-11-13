Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев достигна до финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция. Българинът и Саша Маес от Люксембург се наложиха над италианците Лоренцо Анджелини и Карло Алберто Каниато с 6:2, 6:3 за малко повече от час игра.

Ганчев и Маес контролираха двубоя, като направиха два пробива в първия сет и още три във втория. Така 24-годишният пловдивчанин се класира за първия си финал в турнир от сериите „Чалънджър“.

За титлата българо-люксембургският тандем ще играе срещу победителите от срещата между братята Петрос и Павлос Циципас и двойката Василиос Карипи от Република Южна Африка и Бенжамен Пиетри от Франция.

Успехът на полуфиналите носи на Ганчев 30 точки за световната ранглиста на АТП при двойките. В момента той заема 827-ото място.

Другият българин в Херсонисос, Адриан Андреев, трябва да играе четвъртфиналния си двубой на сингъл срещу италианеца Микеле Рибекай.