Обявиха частично бедствено положение в Елин Пелин заради силния вятър

Обявиха частично бедствено положение в община Елин Пелин заради силния вятър и нанесените щети, съобщиха от Община Елин Пелин на страницата си във Фейсбук.

Частично бедствено положение е в сила от 12:00 ч. днес, 13 ноември.

Силните пориви на вятъра са причинили щети по обществени сгради и други обекти. Има и паднало дърво в Градския парк.

В 14:00 ч. ще заседава Общинският кризисен щаб, който ще анализира обстановката и ще координира необходимите действия за ограничаване и отстраняване на щетите.

От Общината призоваха жителите да бъдат внимателни при посещения в паркове и при преминаване в близост до дървета, сгради и други потенциално опасни места. Администрацията ще информира своевременно за развитието на обстановката и предприетите мерки.

Червен код за силен вятър е обявен във Враца и Мездра, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. Оранжев предупредителен код е издаден за осем области в страната, а за 17 - жълт код.