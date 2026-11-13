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Обявиха частично бедствено положение в Елин Пелин заради силния вятър

Обявиха частично бедствено положение в Елин Пелин заради силния вятър
БТА

В 14:00 ч. ще заседава Общинският кризисен щаб

Обявиха частично бедствено положение в община Елин Пелин заради силния вятър и нанесените щети, съобщиха от Община Елин Пелин на страницата си във Фейсбук. 

Частично бедствено положение е в сила от 12:00 ч. днес, 13 ноември.

Силните пориви на вятъра са причинили щети по обществени сгради и други обекти. Има и паднало дърво в Градския парк.

В 14:00 ч. ще заседава Общинският кризисен щаб, който ще анализира обстановката и ще координира необходимите действия за ограничаване и отстраняване на щетите.

От Общината призоваха жителите да бъдат внимателни при посещения в паркове и при преминаване в близост до дървета, сгради и други потенциално опасни места. Администрацията ще информира своевременно за развитието на обстановката и предприетите мерки.

Червен код за силен вятър е обявен във Враца и Мездра, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. Оранжев предупредителен код е издаден за осем области в страната, а за 17 - жълт код. 

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