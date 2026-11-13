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Майка на дете с увреждания: Не искаме да ни орежат правата като лични асистенти

Майка на дете с увреждания: Не искаме да ни орежат правата като лични асистенти
Снимка: БТА

Социалният министър обясни, че механизъм ще определя размера на заплащането на майките на деца с увреждания

След решението на държавата да промени правата като лични асистенти и желанието да раздели трудовите договори на близки, които се грижат за болен роднина и на специалисти, които полагат професионална грижа, майките на деца с увреждания влязоха в парламента за среща с депутатите.

Хората са категорично против промените в Закона за личната помощ, който предвижда нов механизъм, по който ще се определят техните месечни възнаграждения.

По-рано социалният министър Наталия Ефремова обясни, че специално разработен механизъм ще определя този размер и увери, че няма как да допусне парите на личните асистенти да бъдат намалени.

Аз лично съм гласувала за тях. И сега бих се отказала. Не може господин Радев да ни предаде така. Ние си гледаме децата. Не искаме нищо повече. Искаме 8 часа трудов договор. Трудов договор, за да може, ако нещо се случи и с нас, няма кой да ни гледа децата“, казва майка на дете с увреждане.

Темата коментира от Дъблин и премиерът Румен Радев. По думите му ще бъдат предложени механизми, които да дадат на майките на деца с увреждания по-голяма свобода за избор как да осъществяват трудовите си правоотношения.

Радев каза, че в рамките на днешния ден по темата родителите на деца с увреждания и лични асистенти на възрастни хора ще имат възможност да разговарят лично с ресорните министри за подготвените промени.

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