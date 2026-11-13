Иззеха материали за изработка на документи за самоличност на „Капитан Андреево“

Заготовки, щампи - матрици и ролки с носители на елементи за интегриране в документи за самоличност откриха митническите и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на микробус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от митниците.

На 11 ноемви на пункта е пристигнал микробус с чужда регистрация, управляван от шведски гражданин. Той е пътувал сам от Турция през България за Великобритания.

При съвместни действия на митническите служители и служители на ГД „Гранична полиция“ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия в малък кашон са открити 20 щампи - матрици за печат на елементи за документи за самоличност и 19 ролки с носители на елементи за интегриране в тях.

Установени са и 270 заготовки за корици на документи. Откритите изделия са задържани и предадени по компетентност на ГД „Гранична полиция“. Чуждият гражданин е задържан.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.