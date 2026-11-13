Новини
Търси
Подкаст
Общество

Иззеха материали за изработка на документи за самоличност на „Капитан Андреево“

Иззеха материали за изработка на документи за самоличност на „Капитан Андреево“
БТА

Установени са и 270 заготовки за корици на документи

Заготовки, щампи - матрици и ролки с носители на елементи за интегриране в документи за самоличност откриха митническите и гранични служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на микробус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от митниците.

На 11 ноемви на пункта е пристигнал микробус с чужда регистрация, управляван от шведски гражданин. Той е пътувал сам от Турция през България за Великобритания.

При съвместни действия на митническите служители и служители на ГД „Гранична полиция“ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия в малък кашон са открити 20 щампи - матрици за печат на елементи за документи за самоличност и 19 ролки с носители на елементи за интегриране в тях.

Установени са и 270 заготовки за корици на документи. Откритите изделия са задържани и предадени по компетентност на ГД „Гранична полиция“. Чуждият гражданин е задържан.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

Още по темата

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

Нов временен шеф на Митниците в Пловдив

Нов временен шеф на Митниците в Пловдив

Служители напускат Агенция „Митници“ заради ниското заплащане

Служители напускат Агенция „Митници“ заради ниското заплащане

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Водещи

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

България е на трето място в ЕС по тревога от наркотрафика и употребата на дрога

  • Преди 5 минути
Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

Ива Петрова: Констатирани са обезпокоителни обстоятелства по експлоатацията на топлопреносната мрежа от "Топлофикация-София"

  • Преди 10 минути
Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

Човек от Гьозтепе става главен скаут на Левски

  • Преди 11 минути
Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

Петър Волгин пред ТАРАЛЕЖ: Единственото, което искат в Брюксел, е войната в Украйна да продължава

  • Преди 12 минути
Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

Португалия подготвя специален жест към Роналдо: Седмата минута ще бъде за капитана

  • Преди 12 минути
Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Светлана Оманова: Ако подобна заплаха търговец отправя към държавата, какво ли е за производителите

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството на Илиян Филипов

  • Преди 18 минути
Официално: Левски има нов Футболен директор

Официално: Левски има нов Футболен директор

  • Преди 21 минути
Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Гълъб Донев: Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

Адриан Андреев се отказа на четвъртфиналите в Херсонисос

  • Преди 29 минути
Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

Кая Калас предупреди Европа за „капани“ от преговори с Русия

  • Преди 34 минути
Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

Опозицията критикува изказването на шефа на "Кауфланд", не подмина и правителството

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

БЧК предупреждава за фишинг измама с фалшиви помощи от 300 евро

  • Преди 53 минути