Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

Турски митнически служители пресякоха опит за изнасяне на монети, върхове на стрели, пръстени и други исторически артефакти, скрити в камиони на два гранични пункта, съобщава Turkey Today. По този начин е пресен опитът за тяхното изнасяне от страната.

Турските митнически власти са конфискували над 7 000 исторически артефакта по време на две отделни антиконтрабандни операции на граничните пунктове Ипсала и Капъкуле в Одрин, северозападна Турция.

Операциите, проведени от екипите за митнически контрол към Министерството на търговията, разкриха древни монети, върхове на стрели, пръстени и различни аксесоари, скрити вътре в камиони. Иззетите предмети бяха конфискувани, а съответните прокуратури започнаха съдебни разследвания.

На митнически пункт Ипсала, който свързва Турция с Гърция, служителите насочиха камион, подготвящ се да напусне страната, за рентгенова проверка след установяване на потенциални рискове. Сканирането разкри подозрителни предмети вътре в превозното средство, което подтикна служителите да извършат подробен претърсване. Впоследствие те откриха монети, върхове на стрели, пръстени и други аксесоари, скрити в шкаф за съхранение на храни и консумативи вътре в ремаркето на камиона.

Отделна проверка на митнически пункт Капъкуле, друг голям граничен пункт в Одрин, също доведе до откриването на исторически обекти. Митническите служители насочиха втори камион за рентгенов скрининг и разкриха недекларирани монети, за които се смята, че отговарят на условията за артефакти на културното наследство. Властите конфискуваха предметите, открити и от двете превозни средства, и образуваха съдебни разследвания по инцидентите.

След операциите турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой изтъкна значението на сътрудничеството между държавните институции за предотвратяване на трафика на културно наследство.

В изявление, споделено в социалните мрежи, Ерсой заяви, че усилията за връщане на артефакти, които преди това са били изнесени контрабандно в чужбина, трябва да вървят ръка за ръка с мерките за предотвратяване на извеждането на културни обекти от Турция на първо място. Той подчерта, че всеки артефакт представлява уникална връзка с миналото на страната и носи особено значение, когато бъде съхранен на мястото на своя произход.