Майки на деца с увреждания искат оттегляне на промените в личната помощ

Майки на деца с увреждания и лични асистенти поискаха управляващите незабавно да оттеглят предложените промени в Закона за личната помощ. На среща в Народното събрание те настояха и за разговор с премиера Румен Радев и социалния министър Наталия Ефремова, за да обяснят защо не са били консултирани преди внасянето на законопроекта.

Срещата беше организирана по покана на "Демократична България", а в нея участва и председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Майките заявиха, че няма да приемат законопроекта в настоящия му вид и са готови да протестират, ако промените не бъдат оттеглени.

"Това е геноцид, да дойде Румен Радев да каже ние ли сме олигарсите на България", заявиха майки по време на срещата.

Те подчертаха, че не са съгласни да водят разговори за поправки между първо и второ четене, а настояват първо законопроектът да бъде изцяло оттеглен. По думите им промените са внесени без предварителен разговор с тях.

Майките са поканени на разговор с финансовия министър Гълъб Донев.

Депутатът от ДБ Елисавета Белобрадова заяви, че цялата опозиция е единна в позицията си, че законопроектът трябва да бъде оттеглен. Според нея той е внесен без обществено обсъждане и предвижда промяна на статута на личните асистенти от трудов в специален договор.

"Не можем да кърпим бюджет като намаляваме парите на личните асистенти на най-уязвимите хора, ако Гълъб Донев има нужда от пари, просто да направи реформи, а не да се посяга на хората с увреждания, за да си пълни бюджета", заяви Белобрадова.

По време на срещата Анна Бодакова от ДБ посочи, че според нея при приемане на промените от личните асистенти ще бъдат отнети над 200 млн. евро.

Белобрадова отхвърли твърдението на зам.-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България", че текстовете са били обсъдени с всички заинтересовани страни. По думите ѝ това е невярно, а Ангелов дължи извинение за твърдението, че процесът се "истеризира".

Майките предупредиха, че промяната на договорите може да ги остави без част от социалните и трудовите права, включително придобивки като стаж за пенсия и отпуск по болест.

"Не вярваме, че пари в бюджета за лични асистенти ще има, както е от седем-осем години", коментира майка на дете с увреждане. Тя заяви, че очаква ставката да намалява поетапно и че в крайна сметка личната помощ може да бъде унищожена.

"Те не ни дават нищо ново, не ни дават свобода, оставят ни в същото положение, но без никаква сигурност", заявиха майките.

Майка на седемгодишния Пламен, който е с аутизъм, постави под въпрос възможността да намери човек, който да се грижи за детето ѝ при предложените условия.

"Кой ще се съгласи да гледа сина ми за 700 евро", попита тя.

Друга майка заяви, че наемането на личен асистент в София струва между 10 и 15 евро на час и предупреди за последствията от прекратяването на трудовите договори.

"Прекратявайки сега трудовия договор, те закопават личния асистент, който ми помага да гледам Цветелина, какво ще правя, обричат ме физически и психически да се срина", каза тя.

Депутатите от опозицията заявиха, че ще подкрепят родителите и настояха да бъдат запазени трудовите права на личните асистенти. Те изразиха опасения, че премахването на добавката за клас прослужено време ще доведе до намаляване на реалните възнаграждения.

Мая Манолова също определи законопроекта като недомислен и заяви, че той отнема права.

"Категорична съм, че не трябва да бъде приеман в такъв вид, действащият закон е извоюван с много протести, няма да бъде оставен да бъде променен с лека ръка", заяви Манолова.

Тя посочи, че системата има нужда от промени, когато става дума за злоупотреби, но трудовите договори и часовите ставки не трябва да бъдат променяни.

"Да се седне на масата и да оттеглят предложенията", предложи Манолова.

Междувременно депутатът от "Прогресивна България" Иван Янев заяви, че социалният пакет е осигурен и няма да има хора, лишени от социални придобивки. По думите му майките на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на децата си, като ще имат възможност да работят и допълнително.

Той посочи още, че месечната помощ за децата с най-тежки увреждания ще бъде увеличена от 603 на 704 евро.

По-рано премиерът Румен Радев заяви в Дъблин, че ще бъдат предложени механизми, които да дадат на майките на деца с увреждания по-голяма свобода при избора на начина, по който да се уреждат трудовите им отношения с държавата.