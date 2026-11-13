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Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?

Протестът на майките даде резултат: Оттеглят спорните промени за личната помощ?
pixabay

Майки на деца с увреждания настояха за пълно оттегляне на законопроекта и предупредиха, че при липса на реакция от властта са готови на нови и по-масови протести

Спорният законопроект за промени в Закона за личната помощ ще бъде оттеглен, след като днес майки на деца с увреждания излязоха на протест и настояха управляващите да се откажат от предложенията. По-късно стана ясно, че след среща с финансовия министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова е взето решение да бъде подготвен нов вариант.

Протестиращите настояваха промените да не бъдат приемани без предварително обсъждане с хората, които са пряко засегнати. Недоволството беше провокирано основно от предложенията, свързани със статута на личните асистенти, начина на заплащане и трудовите и осигурителните им права.

Майки на деца с увреждания настояха за пълно оттегляне на законопроекта и предупредиха, че при липса на реакция от властта са готови на нови и по-масови протести.

След срещата във финансовото министерство Недка Кичукова съобщи, че досегашният вариант ще бъде оттеглен. Тя посочи, че вероятно ще бъде предложен нов текст, който ще бъде обсъден с майките на деца с увреждания.

По думите ѝ представителите на правителството са поели ангажимент досегашният вариант да не бъде прокарван в този му вид. Предстои да започне работа по нов текст, като целта е той да бъде обсъден предварително с хората, които са пряко засегнати от промените.  Темата предизвика силна реакция от страна на родители на деца с увреждания и лични асистенти.

Основните опасения бяха свързани с предложенията за промяна на статута на личните асистенти, начина на тяхното заплащане и трудовите и осигурителните им права.

Към момента обаче в парламентарния регистър все още няма официално отбелязано оттегляне на внесения законопроект.   

Премиерът Румен Радев също заяви, че майките на деца с увреждания няма да бъдат ощетени. По думите му се търси решение, което да запази стабилността на бюджета, но едновременно с това да гарантира нуждите на семействата и да даде по-голяма свобода при избора на трудови отношения.

Така протестът, срещите с представителите на властта и силната обществена реакция доведоха до отстъпление от първоначално предложените промени. Сега предстои да стане ясно какво ще съдържа новият законопроект и дали той действително ще отговори на основните искания на майките и личните асистенти.

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