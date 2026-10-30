Окончателно: 20 години затвор за убийството на Ангел Здравков в Пазарджик

Никола Райчев ще изтърпи 20 години лишаване от свобода за убийството на Ангел Здравков в Пазарджик. Това постанови окончателно Върховният касационен съд (ВКС), съобщава NOVA.

Магистратите приемат, че престъплението е извършено умишлено, но не и предумишлено. Според съда решението за убийството е възникнало непосредствено след като Райчев видял Ангел с приятелката му, а последвалите действия били резултат от бърза емоционална ескалация.

Припомняме, че трагедията се разигра на 29 септември 2023 г. на улица "Панайот Волов" в Пазарджик. Райчев нанесъл две дълбоки прободни рани с нож на Ангел Здравков. Основният мотив за престъплението е ревност.

Първоначално Окръжният съд в Пазарджик наложи доживотен затвор, но впоследствие Апелативният съд в Пловдив намали наказанието на 20 години лишаване от свобода.

ВКС потвърждава този размер на наказанието, като определя преживяното от жертвата като "изключително физическо и психическо мъчение".

Райчев е осъден и да изплати обезщетения на близките на убития младеж.

Случаят предизвика силно обществено недоволство в Пазарджик. Близки и съграждани на Ангел организираха протести с искане за най-тежкото възможно наказание.

Решението на Върховния касационен съд е окончателно и слага край на съдебното производство.