Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 военни обекта на хутите в Йемен в отговор на нападенията срещу саудитски летища, съобщи ДПА.

Говорителят на коалицията Турки ал Малики заяви, че ударите са били извършени в йеменските провинции Саада, Мариб, Джауф и Ходейда. Той не съобщи информация за жертви или материални щети.

По-рано саудитските власти съобщиха за най-малко трима загинали при атаките на хутите срещу летища в страната. При нападението срещу летището в Абха са загинали две жени – гражданки на Мароко и Алжир, а 28 души са били ранени.

Другата атака е била насочена срещу международното летище „Крал Халид“ в столицата Рияд. При нея е загинал судански гражданин, а осем души са получили наранявания.

Междувременно хутите официално заявиха, че са атакували с балистична ракета и главното международно летище в Рияд.

Подкрепяното от Иран движение засили нападенията си срещу цели в Саудитска Арабия на фона на продължаващата ескалация на бойните действия в Йемен, отбелязва ДПА.