Селена Гомес: Електронните цигари промениха гласа ми

Американската певица и актриса Селена Гомес заяви, че употребата на електронни цигари с никотин е променила гласа ѝ, предаде ДПА.

Тя добави, че междувременно е спряла да ги използва.

Във видеоклип, публикуван в Инстаграм, 34-годишната изпълнителка споделя, че е използвала никотинови електронни цигари много време и смята, че това е повлияло на гласа ѝ.

„Много е трудно да се откажеш от никотина“, казва Гомес. Тя отправя послание към хората, които обмислят да започнат да използват електронни цигари, като ги призовава да не го правят, тъй като според нея това не си заслужава.

Тя насърчава и други хора, които преминават през подобен процес, да продължат да полагат усилия.

Селена Гомес започва кариерата си като дете актриса в телевизионното предаване „Барни и приятели“ (Barney & Friends), а по-широка популярност придобива с участието си в сериала на „Дисни“ „Магьосниците от Уейвърли Плейс“, излъчван между 2007 и 2012 г.

В музикалната си кариера тя е издала три албума с групата Selena Gomez & The Scene, както и три солови албума, а сред по-новите ѝ актьорски участия е ролята на Джесика дел Монте във филма „Емилия Перес“ от 2024 г., припомня ДПА.

През септември 2025 г. Гомес се омъжва за музикалния продуцент Бени Бланко.