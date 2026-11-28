Областният управител на Разград Айлин Башева задейства системата за предупреждение на населението BG-Alert заради катастрофа на главния път Е-70 Русе - Разград, съобщиха от областната администрация.

На мястото на произшествието работят екипи на "Пътна полиция“, пожарната и Спешна помощ.

Движението в участъка между селата Осенец и Езерче се осъществява в една от трите ленти и се регулира от полицейски служители.

По първоначални данни автомобил "Мерцедес“ с румънска регистрация, пътуващ към Варна, се е завъртял на пътното платно и се е ударил в насрещно движещ се джип "Мицубиши“, управляван от 40-годишен мъж от Разград.

В румънския автомобил са пътували мъж, жена и дете, чиито роднински връзки все още се изясняват. Шофьорът и детето са транспортирани в болница за уточняване на състоянието им.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол са отрицателни.

От областната администрация призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка и да спазват указанията на полицейските служители.

Заради влошаващата се метеорологична обстановка властите апелират водачите да съобразяват скоростта си със зимните условия и да поддържат безопасна дистанция.