Шеф в Дунав отнесе солена глоба след мача с Левски
ДК обяви всички санкции след кръга в Първа лига
Дисциплинарната комисия към БФС обяви глобите и наказанията след 14-ия кръг на Първа лига. Членът на УС и спортен директор на Дунав Светлин Симеонов е глобен с 5120 евро заради "обиди към длъжностни лица" на мача с Левски.
Ето всички глоби и наказания:
Дисциплинарна комисия
Решения - 03.11.2026 г.
|
|
14-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
|
|
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С предупреждения –
|
39 състезатели
|
|
|
Със спиране от състезателни права
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ССП
|
евро
|
Андрей Киндриш
|
ПФК „Локомотив“ Пловдив
|
1
|
160
|
Виктор Кристиянов Добрев
|
ПФК „Септември“ София
|
3
|
410
|
|
14-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
|
|
|
С предупреждения –
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Служебни лица
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ЖК
|
евро
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Ясен Любомиров Любенов
|
ПФК „Черно море“ Варна
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-
|
210
|
Със забрана за изпълняване на функции
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ЗИФ
|
евро
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Димитър Веселинов Андонов
|
ФК „Локомотив“ София
|
1
|
630
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.
За присъствие на пистата/тунела на лице не вписано в протокола на срещата, на основание чл. 36, ал.5 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК „Ботев“ Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За хвърлена факла, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.
Подлежащи на обжалване
За обиди към длъжностни лица на футболната среща от Светлин Симеонов – Член на УС и Спортно-технически директор на ФК "Дунав" гр. Русе на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026-2027/, ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на от 5120 евро.