Шеф в Дунав отнесе солена глоба след мача с Левски

Дисциплинарната комисия към БФС обяви глобите и наказанията след 14-ия кръг на Първа лига. Членът на УС и спортен директор на Дунав Светлин Симеонов е глобен с 5120 евро заради "обиди към длъжностни лица" на мача с Левски.

Ето всички глоби и наказания:

Дисциплинарна комисия

Решения - 03.11.2026 г.

14-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/ С предупреждения – 39 състезатели Със спиране от състезателни права ССП евро Андрей Киндриш ПФК „Локомотив“ Пловдив 1 160 Виктор Кристиянов Добрев ПФК „Септември“ София 3 410

14-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/ С предупреждения – Служебни лица ЖК евро Ясен Любомиров Любенов ПФК „Черно море“ Варна - 210 Със забрана за изпълняване на функции ЗИФ евро Димитър Веселинов Андонов ФК „Локомотив“ София 1 630

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За присъствие на пистата/тунела на лице не вписано в протокола на срещата, на основание чл. 36, ал.5 от ДП /2026/2027/ - ДК наказва ПФК „Ботев“ Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За хвърлена факла, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

Подлежащи на обжалване

За обиди към длъжностни лица на футболната среща от Светлин Симеонов – Член на УС и Спортно-технически директор на ФК "Дунав" гр. Русе на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026-2027/, ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на от 5120 евро.