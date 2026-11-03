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Шеф в Дунав отнесе солена глоба след мача с Левски

Шеф в Дунав отнесе солена глоба след мача с Левски
БТА

ДК обяви всички санкции след кръга в Първа лига

Дисциплинарната комисия към БФС обяви глобите и наказанията след 14-ия кръг на Първа лига. Членът на УС и спортен директор на Дунав Светлин Симеонов е глобен с 5120 евро заради "обиди към длъжностни лица" на мача с Левски. 

Ето всички глоби и наказания: 

Дисциплинарна комисия

Решения  -  03.11.2026 г.

 

14-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

 

 

С предупреждения –

39 състезатели

 

 

 

Със спиране от състезателни права

ССП

евро

Андрей Киндриш

ПФК „Локомотив“ Пловдив

1

160

Виктор Кристиянов Добрев

ПФК „Септември“ София

3

410

 

 

14-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

 

 

С предупреждения –

 Служебни лица

ЖК

евро

Ясен Любомиров Любенов

ПФК „Черно море“ Варна

-

210

Със забрана за изпълняване на функции

 

ЗИФ

евро

Димитър Веселинов Андонов

ФК „Локомотив“ София

1

630

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За присъствие на пистата/тунела на лице не вписано в протокола на срещата, на основание чл. 36, ал.5 от ДП /2026/2027/ - ДК  наказва ПФК „Ботев“ Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За хвърлена факла, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.           

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

Подлежащи на обжалване

За обиди към длъжностни лица на футболната среща от Светлин Симеонов – Член на УС и Спортно-технически директор на ФК "Дунав" гр. Русе на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026-2027/, ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на от 5120 евро.

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