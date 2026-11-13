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Испания пречупи Чехия с човек повече и записа пета поредна победа в Лигата на нациите

Испания пречупи Чехия с човек повече и записа пета поредна победа в Лигата на нациите
АП/БТА

Алекс Баена откри от дузпа, а Марк Пубил оформи крайното 2:0 в добавеното време. Чехия игра с 10 души от 72-ата минута

Испания продължи безгрешния си ход в група А3 на Лигата на нациите с победа 2:0 като гост на Чехия. Успехът в Прага е пети за испанците в пет мача и ги оставя начело в групата с пълен актив от 15 точки.

Домакините се защитаваха организирано през първата част, но в 39-ата минута Алекс Баена даде аванс на Испания от дузпа. Чехия потърси начин да се върне в мача след почивката, но задачата ѝ се усложни в 72-ата минута, когато капитанът Ладислав Крейчи беше изгонен.

Испания се възползва от численото си предимство и продължи да атакува. В шестата минута на добавеното време Марк Пубил реагира най-бързо при добавка и сложи точка на спора с втория гол за гостите.

Испанците вече имат 44 поредни официални мача без загуба. Англия също спечели срещата си от кръга, като се наложи с 2:1 над Хърватия и събра 12 точки. В последния си мач от групата Испания ще приеме именно англичаните, а двубоят ще реши кой ще завърши на първо място.

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