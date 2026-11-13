Министър Ива Петрова отговаря на депутатите как "Топлофикация" е изпълнила предписанията

Енергийният министър Ива Петрова ще отговаря пред депутатите на въпрос дали „Топлофикация -София“ е изпълнила предписанията на Министерството на енергетиката за подобряване на техническото състояние и експлоатацията на топлопреносната мрежа. Това е трябвало да бъде изпълнено до 1 октомври, както и какви действия е предприело министерството при установено неизпълнение.

Преди дни от столичната топлофикация заявиха пред Столичния общински съвет, че няма яснота кога точно ще бъде възстановено парното в засегнатите райони на столицата.

Като причина за оставените без отопление домове на прага на зимата от дружеството посочиха остарялата тръбна мрежа и непредвидените аварии.

Повреди по топлопреносната мрежа оставиха без отопление и топла вода жители на няколко столични квартала, сред които части от „Дружба 1“, „Изток“, „Лозенец“, „Мусагеница“ и „Левски Г“.