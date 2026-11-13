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Министър Ива Петрова отговаря на депутатите как "Топлофикация" е изпълнила предписанията

Министър Ива Петрова отговаря на депутатите как "Топлофикация" е изпълнила предписанията
Снимка: БТА

В множество квартали на София жителите са без топла вода и парно в началото на зимата

Енергийният министър Ива Петрова ще отговаря пред депутатите на въпрос дали „Топлофикация -София“ е изпълнила предписанията на Министерството на енергетиката за подобряване на техническото състояние и експлоатацията на топлопреносната мрежа. Това е трябвало да бъде изпълнено до 1 октомври, както и какви действия е предприело министерството при установено неизпълнение.

    Преди дни от столичната топлофикация заявиха пред Столичния общински съвет, че няма яснота кога точно ще бъде възстановено парното в засегнатите райони на столицата.

    Като причина за оставените без отопление домове на прага на зимата от дружеството посочиха остарялата тръбна мрежа и непредвидените аварии.

    Повреди по топлопреносната мрежа оставиха без отопление и топла вода жители на няколко столични квартала, сред които части от „Дружба 1“, „Изток“, „Лозенец“, „Мусагеница“ и „Левски Г“.

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