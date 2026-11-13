39 държави приеха в Дъблин харта за основните принципи за сигурност

39 държави от т.нар. „широка Европа“, надхвърляща границите на Европейския съюз, приеха по време на срещата им в Дъблин специална "харта", в която са заложени основните принципи на своята сигурност, предават световните агенции.

Документът обхваща и заплахите от хибриден характер, информационните атаки и посегателствата срещу демокрацията, предаде Франс прес.

Хартата бе приета от 39 държави по инициатива на Франция по време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), в която участват общо 47 държави. Сред подписалите документа са Германия, Украйна, Великобритания, Италия и Полша.

"Страните са „постигнали съгласие по общи принципи за бъдещата сигурност на Европа“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

„В момент, в който мнозина биха искали Европа да остане извън дискусиите, засягащи нейната сигурност и стабилност, тази декларация е изключително важна, защото именно тя утвърждава необходимостта тази широка Европа да се мобилизира“, добави той.

В документа се посочва, че основите на сигурността на Стария континент продължават да се базират на съществуващите международни актове и договори – Устава на ООН, договорите на НАТО и Европейския съюз и други, отбелязва БТА.

„Позоваванията на НАТО в декларацията са важни, защото в крайна сметка именно НАТО ще трябва да гарантира сигурността, независимо от това какво ще се случи впоследствие“, заяви британският премиер Анди Бърнам, един от последните подписали документа.

Според текста на декларацията държавите подписали я, „признават, че европейските страни поемат по-голяма отговорност за сигурността на Европа, което ще допринесе положително и за глобалната и трансатлантическата сигурност“.

Държавите, подписали документа, заявяват, че хибридните кампании на Москва само ще „засилят ангажимента им към Украйна и тяхната решимост“.

Една от особеностите на декларацията е, че тя излиза извън рамките на традиционното разбиране за сигурност и включва и заплахите от „хибриден“ характер. Документът предвижда подписалите го държави да изградят самостоятелен капацитет за справяне с рисковете, надвиснали над Европа, чрез прилагането на подход, обхващащ всички измерения на сигурността. Това предполага „укрепване на устойчивостта и стабилността на нашите демокрации“, особено с цел противодействие на информационната намеса и манипулациите, се казва в документа.

Държавите се ангажират да „разработят инструменти“ за „предотвратяване“ на дестабилизиращи действия, които не достигат прага на въоръжено нападение, включително кибератаки и хибридни заплахи, както и за предприемане на ответни действия при необходимост.

Хартата включва също борбата с тероризма, наркотрафика и каналджийството.

Документът, озаглавен „Декларация за ключовите принципи на европейската сигурност“, подчертава също, че решенията относно Украйна трябва да бъдат вземани с участието на Украйна, а тези, засягащи сигурността на Европа – с участието на европейските държави, отбелязва ДПА.

Агенцията отбелязва, че сред държавите нечленки на ЕС, които не са подписали декларацията, са Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина и Швейцария.

България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларацията, като засега не се посочват причини за това решение, отбелязва ДПА.