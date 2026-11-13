Хари Кейн отпразнува рекордния си мач с победен гол за Англия в Лигата на нациите

Англия победи Хърватия с 2:1 на „Уембли“ в мач от група А3 на Лигата на нациите. Преди срещата капитанът Хари Кейн беше почетен за рекордното си 126-о участие с екипа на националния отбор, а след това отбеляза победния гол.

Домакините поведоха в 24-ата минута. Джуд Белингам подаде към Морган Роджърс, който откри резултата. Хърватия изравни в 59-ата минута, когато Петър Сучич се възползва от неубедително връщане на топката с глава от Джарел Куанса след корнер.

Само пет минути по-късно Куанса спечели дузпа, след като Иван Смолчич го задържа в наказателното поле. Кейн изпълни точно от бялата точка и подпечата успеха на Англия с гол в паметната за него вечер.

Победата осигури на англичаните място на четвъртфиналите. Те имат 12 точки и ще спорят с лидера Испания за първото място в последния мач от групата. Хърватия остава с 3 точки, а Чехия е без актив.