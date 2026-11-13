Новини
Търси
Подкаст
Общество

До 17 ноември частично променят движението по АМ "Тракия" в Софийско

До 17 ноември частично променят движението по АМ "Тракия" в Софийско
Снимка: БТА

АПИ съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата

От 9:00 ч. днес до 9:00 ч. на 17 ноември за частични ремонти на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в двукилометров участък на автомагистрала „Тракия“ на територията на област София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Дейностите ще се извършват в отсечката от км 2 до км 0 на магистралата в платното в посока към столицата. При изпълнението им ще се ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата.

АПИ съветва шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи.

На 11 октомври също беше ограничено движението в активната лента в участъка от 31-вия до 32-рия километър на АМ „Тракия“ в посока София за частични ремонтни дейности на пътната настилка. 

Още по темата

АМ "Тракия" с най-много катастрофи у нас: 694 инцидента и 15 загинали за 10 месеца

АМ "Тракия" с най-много катастрофи у нас: 694 инцидента и 15 загинали за 10 месеца

Разследващите издирват нови свидетели на трагедията на "Тракия" чрез тол камерите

Разследващите издирват нови свидетели на трагедията на "Тракия" чрез тол камерите

Иван Шишков след трагедията на "Тракия": Подготвяме интелигентна система за предупреждение на шофьорите

Иван Шишков след трагедията на "Тракия": Подготвяме интелигентна система за предупреждение на шофьорите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

„Метрополитен“: Ремонтът на тавана на метростанция „Цар Борис III“ ще е за сметка на строителя

„Метрополитен“: Ремонтът на тавана на метростанция „Цар Борис III“ ще е за сметка на строителя

Съдебни служители излизат на протест срещу проектобюджета за догодина

Съдебни служители излизат на протест срещу проектобюджета за догодина

Адв. Рангелов за убийството на бизнесмена Филипов: Според прокуратурата второто лице е оказвало „логистична помощ”

Адв. Рангелов за убийството на бизнесмена Филипов: Според прокуратурата второто лице е оказвало „логистична помощ”

Дърво се стовари върху автомобил в столичния кв. „Стрелбище“ заради силния вятър

Дърво се стовари върху автомобил в столичния кв. „Стрелбище“ заради силния вятър

Преобърнати контейнери, повредени коли и съборени огради в София заради силния вятър

Преобърнати контейнери, повредени коли и съборени огради в София заради силния вятър

Водещи

„Метрополитен“: Ремонтът на тавана на метростанция „Цар Борис III“ ще е за сметка на строителя

„Метрополитен“: Ремонтът на тавана на метростанция „Цар Борис III“ ще е за сметка на строителя

Венко Сабрутев: В Радев не бие сърце на човек

Венко Сабрутев: В Радев не бие сърце на човек

САЩ работят за най-мащабната размяна на военнопленници между Русия и Украйна

САЩ работят за най-мащабната размяна на военнопленници между Русия и Украйна

  • Преди 3 минути
Фриц и Музети ще спорят за място на финала в Стокхолм

Фриц и Музети ще спорят за място на финала в Стокхолм

  • Преди 9 минути
Съдебни служители излизат на протест срещу проектобюджета за догодина

Съдебни служители излизат на протест срещу проектобюджета за догодина

Адв. Рангелов за убийството на бизнесмена Филипов: Според прокуратурата второто лице е оказвало „логистична помощ”

Адв. Рангелов за убийството на бизнесмена Филипов: Според прокуратурата второто лице е оказвало „логистична помощ”

Бюджетът за отбрана за 2027 г. - с 40% над тазгодишния

Бюджетът за отбрана за 2027 г. - с 40% над тазгодишния

Дърво се стовари върху автомобил в столичния кв. „Стрелбище“ заради силния вятър

Дърво се стовари върху автомобил в столичния кв. „Стрелбище“ заради силния вятър

Италия повали Франция на „Сан Сиро“ и оглави групата в Лигата на нациите

Италия повали Франция на „Сан Сиро“ и оглави групата в Лигата на нациите

  • Преди 23 минути
Тръмп: Искам да реша въпроса с Куба, преди да приключи мандатът ми

Тръмп: Искам да реша въпроса с Куба, преди да приключи мандатът ми

  • Преди 25 минути
39 държави приеха в Дъблин харта за основните принципи за сигурност

39 държави приеха в Дъблин харта за основните принципи за сигурност

  • Преди 29 минути
Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Изписват още четирима от пострадалите в катастрофата с над 50 коли на "Тракия"

Хари Кейн отпразнува рекордния си мач с победен гол за Англия в Лигата на нациите

Хари Кейн отпразнува рекордния си мач с победен гол за Англия в Лигата на нациите

  • Преди 40 минути
Преобърнати контейнери, повредени коли и съборени огради в София заради силния вятър

Преобърнати контейнери, повредени коли и съборени огради в София заради силния вятър

Министър Ива Петрова отговаря на депутатите как "Топлофикация" е изпълнила предписанията

Министър Ива Петрова отговаря на депутатите как "Топлофикация" е изпълнила предписанията