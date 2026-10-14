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Откриха незаконни оръжия и предполагаеми археологически ценности в дома на мъж във Видинско

Откриха незаконни оръжия и предполагаеми археологически ценности в дома на мъж във Видинско
БТА

При претърсване на дома му са иззети два пистолета, 16 патрона, три металотърсача и 16 монети

58-годишен мъж от село Ружинци е задържан, след като при претърсване на дома му са открити оръжия и предмети с предполагаема археологическа стойност, които не са идентифицирани и регистрирани по установения ред. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

При извършеното претърсване разследващите иззели два пистолета, 16 патрона, три металотърсача, 16 монети, метален кръст, гривна, кания за нож и каталог за римски монети.

Мъжът е задържан вчера в Районното управление в Белоградчик. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

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