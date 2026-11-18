76-годишна жена е била нападната от шофьор след конфликт на пътя в София. Мъжът ѝ нанесъл няколко удара с юмруци по главата, издърпал телефона ѝ и го хвърлил, след което избягал. Случаят е от 10 ноември на улица "Слънце", в близост до сградата на район "Витоша", съобщава bTV.

Пострадалата работи като личен асистент. В деня на нападението тя спряла автомобила си, за да помогне на трудноподвижна жена с проходилка, която я чакала на тротоара.

По думите ѝ друг шофьор слязъл от колата си и започнал да я обижда. Когато го попитала за причината, той я ударил.

"Казах му: "Извинявайте, защо ме обиждате, какво съм направила?". Той ми отговори: "Ей сега ще ти кажа" и ме удари в главата. Когато му казах, че ще се обадя в полицията, ми дръпна телефона и го хвърли", разказа жената.

Очевидка на случилото се потвърди, че нападателят е нанесъл физически удари и се е опитал да издърпа пострадалата от автомобила ѝ.

"Видях два юмручни удара. След това той се отправи към автомобила си, удари друга кола в опита си да потегли и избяга", разказа свидетелката.

След нападението 76-годишната жена е била в силен стрес, а кръвното ѝ налягане се е повишило до 180 на 110.

"В момента се чувствам много зле, нервна съм. Много ми е мъчно за случая. Безпричинно да те нападне някой, да ти троши главата", сподели тя.

От СДВР съобщиха, че нападателят е криминално проявен. През 2012 г. той е бил осъден за хулигански действия, като му е наложена глоба.

От Софийската районна прокуратура уточниха, че по случая е образувано досъдебно производство. 49-годишният мъж е привлечен като обвиняем за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди и за противозаконно унищожаване на чужда вещ.

Първоначално той е бил задържан за 72 часа, след което е освободен срещу парична гаранция.