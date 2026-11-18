Карлош Форбш се превърна в герой за Португалия при победата с 3:2 над Уелс в Лигата на нациите. 22-годишното крило на Брюж изигра важния двубой с номер 7, освободен след оттеглянето на Кристиано Роналдо от националния отбор.

Първоначално фланелката трябваше да бъде носена от Рафаел Леао. Контузията му обаче отвори възможност за Форбш, който след срещата сподели какво означава за него този номер.

“Не бих казал, че да нося номер 7 е натиск, но е ясно, че е специално число. Много се гордея, че играя с този номер”, заяви юношата на Манчестър Сити.

Така Форбш свърза първите си изяви с емблематичната фланелка с важен успех за Португалия, а думите му показаха уважението към наследството на бившия капитан.