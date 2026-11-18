Гръцката полиция задържа три български гражданки в центъра на Солун по подозрение за джебчийска кражба в градския транспорт, предаде изданието „Прото тема“, цитирано по БТА. Разследването е разкрило, че жените са добре познати на органите на реда за подобни престъпления и са сменяли собствените и фамилните си имена повече от шест пъти у нас.

Според официалното съобщение на гръцките власти арестът е извършен в понеделник следобед от служители на мотоциклетното звено „Зита“. Трите жени, на възраст 34, 43 и 50 години, са заловени, след като откраднали портфейла на 65-годишна чужденка в градски автобус. При последвалия обиск в една от задържаните е открита и иззета сумата от 450 евро.

При опитите да установят точната самоличност на заподозрените, гръцките разследващи са се обърнали за помощ към българските власти, чието съдействие се е оказало решаващо. Съвместната проверка показала, че трите българки многократно са разследвани за кражби на портфейли, а за да прикрият следите си, са се възползвали от законовата възможност в България да променят имената си и да си извадят нови лични карти в сравнително кратки срокове.

Случаят предизвиква сериозно безпокойство сред гръцките правоохранителни органи, отбелязва „Прото тема“. Причината е, че подобни многократни корекции в личните данни сериозно затрудняват проследяването и разпознаването на серийни извършители на престъпления на територията на различни държави.