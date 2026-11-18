Бурята в Северозападна България е причинила прекъсвания на електрозахранването в област Видин. За проблемите първоначално съобщиха от метеорологичната платформа Meteo Balkans.

Проверка на ТАРАЛЕЖ в официалния сайт на електроразпределителното дружество "ЕРМ Запад" показва, че има регистрирани непланирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Видин.

Според публикуваната от дружеството информация сред засегнатите населени места е и град Кула. На интерактивната карта са обозначени множество точки с прекъснато електрозахранване, както и районите, обхванати от аварията.

Данните потвърждават наличието на непланирани прекъсвания, но към момента няма информация за точния брой домакинства, останали без електричество.

По-рано от Meteo Balkans съобщиха, че районът на Видин е останал без ток заради бурята. Официалната карта на "ЕРМ Запад" потвърждава прекъсванията в областта, но не посочва конкретната причина за тях.

Към момента няма потвърдена информация за пострадали хора или нанесени материални щети вследствие на лошото време.

Актуална информация за засегнатите райони може да бъде проследена на официалния сайт на "ЕРМ Запад".