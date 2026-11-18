Александър Зверев е изправен пред нов правен спор с бивша своя партньорка заради негови изказвания в интервю за френския вестник “Екип”. Адвокатът ѝ Михаел Шеле твърди, че думите на тенисиста са неверни, накърняват репутацията на клиентката му и нарушават постигнато между страните споразумение.

Поводът е отговор на Зверев на въпрос за публичните обвинения срещу него за домашно насилие. В интервюто германецът е цитиран с думите “Направих всичко възможно и невинността ми е доказана.”

Наказателното производство в Берлин, свързано с твърдения за физическо нападение срещу бивша приятелка, беше прекратено през юни 2024 г. след споразумение между страните и срещу плащане на 200 000 евро. Делото приключи без присъда и без установяване на вина.

Пред “Шпигел” Шеле заяви, че изказването представя клиентката му като лъжкиня и я излага на онлайн тормоз. По думите му Зверев нарушава и договореност да не коментира публично производството. Адвокатът настоява тенисистът да поеме писмен ангажимент да преустанови подобни изявления, като в противен случай спорът ще бъде отнесен до съда. Бившата партньорка ще търси и обезщетение за емоционален стрес.

Защитата на Зверев оспорва тази позиция. В писмо до ДПА адвокат Кристиан Шерц посочва, че ако думите са изречени по цитирания начин, те представляват допустимо изразяване на лично мнение.

“Нашият клиент по този начин би изразил личното си убеждение, че е направил всичко по силите си, за да опровергае обвиненията срещу него и че счита резултата от наказателното производство за потвърждение на своята невинност. Той има пълното право да го направи”, се казва в позицията.

Адвокатите на тенисиста подчертават също, че прекратяването на производството е без установяване на вина и запазва презумпцията за невиновност.