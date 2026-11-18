Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов връчи почетни плакети на Елена Михайлова и Ивилин Маджаров за историческата им световна титла в смесените синхронни скокове на батут. Двамата спечелиха златото във възрастовата група 11-12 години на шампионата в Нандзин, Китай.

“Поздравявам ви за огромния успех. Написахте история в тази дисциплина и донесохте на България повод за истинска гордост. Благодаря на вашите треньори и родители, без чиято подкрепа този успех не би бил възможен”, заяви Керязов.

Министърът поздрави и останалите български участници в първенството. Той изрази увереност, че натрупаният международен опит ще им помогне да продължат развитието си и да преследват нови успехи.

На срещата председателят на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров съобщи, че през 2027 г. страната ни ще бъде домакин на Световното първенство. Надпреварата ще има и статут на олимпийска квалификация.

Димитров благодари на спортното министерство за подкрепата и открои значението на домакинството за популяризирането на спорта. Поздравления към състезателите и треньорите отправиха също заместник-министърът Мария Цветкова и съветникът на министъра Желязко Желязков.