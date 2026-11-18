Липсата на европейско участие в срещата между президентите на САЩ, Русия и Китай поражда сериозни притеснения, особено ако разговорите доведат до обсъждане на мирно споразумение за Украйна. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на журналистически въпрос относно тристранната среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин в Китай.

Изявлението беше направено след представянето на проектобюджета на Министерството на външните работи за 2027 г.

Според Петрова всяка дипломатическа инициатива за прекратяване на войната трябва да бъде подкрепена, но Европа не бива да бъде изключвана от преговорния процес.

"Не трябва да се стига до мирно решение без Европа да присъства там и без Европа да участва в изграждането на това решение", подчерта външният министър.

Тя обясни, че евентуалното споразумение би имало пряко отражение върху европейската сигурност, поради което европейските държави трябва да участват както в изработването му, така и в последващото му прилагане.

Петрова изрази съмнение, че срещата между тримата световни лидери ще доведе до прекратяване на войната в Украйна. Според нея обаче разговорите могат да затвърдят ролята на Китай в международните дипломатически усилия.

"Не смятам, че това ще бъде срещата, която ще доведе до края на войната, но това може да бъде срещата, която да затвърди ролята на Китай", заяви тя.

Външният министър припомни, че преди няколко седмици България е била посетена от китайския външен министър Ван И. По време на разговорите двамата са обсъдили възможностите Пекин да участва по-активно в търсенето на дипломатически решения.

Петрова приветства готовността на Китай да се ангажира с подобни усилия, но отново подчерта необходимостта от по-широко международно представителство.

Българският външен министър изрази надежда, че при следващи преговори ще бъде осигурено участие на Европа или най-малкото на Украйна.

Тристранната среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин е насрочена за 19 ноември в китайския град Шънджън в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).