Трима души са задържани при международна операция в България, Нидерландия и Полша, ръководена от Европейската прокуратура, заради схема за измами с ДДС.

Според разследващите заподозрените са укривали данъци чрез трансгранична търговия със слушалки AirPods, използвайки дружества, регистрирани на територията на България и Германия. В рамките на акцията службите в четирите държави са провели координирани обиски и изземвания.

Изчисленията показват, че нанесените щети само за германския бюджет достигат 23 милиона евро. Операцията е част от мащабното разследване „Мидас“, насочено срещу престъпна мрежа, заподозряна в данъчни измами за общо 195 милиона евро.