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Гренландия опроверга Тръмп за мащабни проучвания на петрол и газ на острова

Гренландия опроверга Тръмп за мащабни проучвания на петрол и газ на острова
Снимка: AP/БТА

Американски компании извършват проучвания, но реалният добив може да е на години разстояние

Властите в Гренландия опровергаха твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че на арктическия остров предстои да започнат мащабни проучвания за петрол, природен газ и полезни изкопаеми, предаде ДПА. Според местната администрация в момента се осъществяват отделни по-малки проекти, но до практическото им реализиране може да минат години.

Заместник-министърът на минното дело на Гренландия Йорген Хамекен-Холм потвърди пред Си Ен Ен, че американски компании работят на острова. Той обаче отхвърли представата за предстояща мащабна проучвателна дейност.

"Много сме далеч от "мащабни" проучвания."

По думите му има множество по-малки проекти, но развитието им до реална дейност може да отнеме значително време.

По-рано американският президент написа в социалната си мрежа Truth Social, че на острова скоро ще започнат мащабни проучвания за природни ресурси. Той нарече Гренландия, която е автономна територия в рамките на Кралство Дания, "нашата нова и красива Гренландия".

Тръмп заяви още, че според експерти количеството леснодостъпен петрол на острова е по-голямо, отколкото в почти всеки друг район на света. На практика обаче добивът на природни ресурси в Гренландия отдавна се смята за труден заради суровите арктически условия и предизвикателствата пред разработването на находищата.

Изявлението идва в момент, когато администрацията на Тръмп е под натиск заради поскъпването на горивата вследствие на войната с Иран. Републиканската партия се готви за междинните избори на 3 ноември, а цените на енергията са сред факторите, които влияят върху политическия дебат в САЩ.

През септември САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за засилване на партньорството в областта на сигурността. С него беше сложен край на спора около острова, предизвикан от заплахите на Тръмп за анексирането му.

Документът осъвременява и допълва договора за отбрана между Дания и САЩ от 1951 г. Според публикувания от Белия дом текст в него не се споменават изрично петролът и природният газ, но се предвижда сътрудничество в областта на полезните изкопаеми и по-широко икономическо партньорство.

Самото споразумение не означава, че американски компании могат автоматично да започнат мащабен добив на природни ресурси в Гренландия. Всяка подобна дейност трябва да бъде съобразена с местните правила и процедури.

Министерството на външните работи на Дания заяви пред Ройтерс, че ако САЩ желаят да проучват залежи на петрол, газ и полезни изкопаеми на острова, това трябва да става в съответствие с действащото законодателство на Гренландия.

Разминаването между изявлението на Тръмп и позицията на гренландските власти показва, че политическите амбиции за ресурсите на острова засега изпреварват реалните перспективи за мащабни проучвания и добив.

 

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