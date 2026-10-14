Най-важното от света на 14.10.2026-та г.

Велислава Петрова: Германия е ключов партньор на България

Германия е ключов партньор за България, заяви българският министър на външните работи Велислава Петрова по време на съвместната пресконференция с германския ѝ колега Йохан Вадефул в германската столица. По думите ѝ отношенията между София и Берлин имат стратегическо значение. Българският дипломат припомни и това, че първото посещение на Румен Радев като министър-председател е било именно в Германия.

Според Петрова, цитирана по БТА, добрите политически отношения между двете държави са солидна основа за засилването на двустранното сътрудничество. Министърът на външните работи акцентира върху потенциала на икономическото партньорство, както и на това в сферите на отбраната, инфраструктурата, енергетиката, иновациите и науката.

ЕК отпуска 168,2 млн. евро за разширяване на производството на дронове, ракети и боеприпаси

Европейската комисия предоставя 168,2 милиона евро за реализирането на осем проекта, насочени към разширяване на европейското производство на дронове, ракети и боеприпаси. Очаква се инициативите да привлекат допълнителни промишлени инвестиции в размер на 1,26 милиарда евро, се посочва в съобщение на ЕК.

Средствата ще бъдат използвани за ускоряване на производството и увеличаване на капацитета за изработка на компоненти за отбранителната индустрия. По план от следващата година производствените срокове трябва да бъдат съкратени с до 90%. Предвижда се годишно да бъдат произвеждани над 20 000 тона компоненти, 3500 задвижващи системи за дронове и ракети, 200 000 бойни глави и 60 милиона боеприпаса.

Мицкоски: ЕС остава стратегическа цел на Северна Македония, правителството предлага диалог с България

Европейският съюз остава стратегическа цел на държавата и няма промяна в това отношение, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, отговаряйки на парламентарен въпрос от депутата Арбана Пашоли от Европейския фронт относно стратегията на правителството за "деблокиране на процеса на европейска интеграция" и отваряне на преговорните глави, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ от Скопие.

"Европейският съюз остава нашата стратегическа цел и тук няма никакво отместване, нито милиметър. Искаме този процес, както сме казвали много пъти в миналото, да започне и да го завърши, а не просто да го започне. Виждате как реториката в парламента постепенно се променя от сесия на сесия, от месец на месец, от година на година, когато самите вие казахте, че това е решение за членство, сега казвате, че това е решение за начало на преговори, което е правилно, това е решение за начало на преговори", каза Мицкоски.

Тръмп обяви мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми в Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че предстои началото на мащабни проучвания за залежи на нефт, природен газ и други природни ресурси в Гренландия. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация на американския държавен глава в социалната мрежа Truth Social.

Тръмп не разкри конкретни подробности за планираните дейности, но изрази увереност, че островът разполага със значителни енергийни ресурси.

По думите му експертни оценки сочат, че количествата леснодостъпен нефт в Гренландия може да надхвърлят запасите на почти всяка друга територия в света.

Украйна: SpaceX възпрепятства дроновете за атака и отбрана, отношенията със САЩ се влошават

Украйна заяви, че SpaceX на Илон Мъск е ограничила услугите на Starlink в сряда, възпрепятствайки украинските дронове за атакуващи мисии и противовъздушна отбрана, тъй като отношенията между Киев и Вашингтон рязко се влошиха, предаде Ройтерс.

Русия обстреля с ракети и дронове украинските градове, прекъсвайки електричеството на стотици хиляди хора при атаките. Президентът Володимир Зеленски нарече това "демонстративно неуважение" към призива на Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в енергийния сектор.

Румъния предлага съвместно военно командване на НАТО в Черно море с участието на България

Румъния предложи на България да подпишат общо писмо до НАТО в подкрепа на създаването на съвместно военно командване в Черно море. Инициативата предвижда обща структура с ротационно ръководство от крайбрежните държави, съобщи румънската агенция Аджерпрес.

Румънският министър на националната отбрана Раду Мируца обяви, че е предложил на българския си колега подписването на общо писмо до ръководството на Алианса. По думите му разговорът се е състоял след инцидентите в Черно море.