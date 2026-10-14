Военните власти в Източна Либия са екзекутирали най-малко 31 души от края на август

Най-малко 31 души са били екзекутирани от военните власти в Източна Либия от края на август насам. Това са първите известни екзекуции в страната от 2010 г. насам, съобщи неправителствената организация „Хюман райтс уоч“, цитирана от Франс прес.

Според организацията екзекуциите са извършени от сили, подчинени на маршал Халифа Хафтар и неговото семейство, които контролират източните и южните части на страната. Осъдените са били екзекутирани след военни съдебни процеси, които правозащитниците определят като явно несправедливи.

От „Хюман райтс уоч“ предупреждават, че най-малко още 50 души, задържани във военния затвор в Гернада, са изложени на непосредствен риск от екзекуция. Затворът се намира на около 100 километра североизточно от Бенгази и до голяма степен е под военен контрол, извън юрисдикцията на съдебните власти.

Мястото за задържане многократно е било критикувано за тежки нарушения на човешките права, включително изтезания и малтретиране на затворници.

Басам Хаваджа, заместник-директор на отдела за Близкия изток и Северна Африка на „Хюман райтс уоч“, заяви, че екзекуциите са извършени след тайни съдебни производства, основани на признания, за които се твърди, че са получени чрез изтезания. По думите му делата срещу цивилни са били разглеждани от съдилища без необходимата компетентност.

Смъртното наказание продължава да съществува в либийското законодателство и може да бъде налагано за убийства, терористични действия и престъпления срещу държавната сигурност. Макар съдилищата в страната да са издавали смъртни присъди, те не са били изпълнявани от 2010 г. насам.

„В продължение на 15 години в Либия не е имало екзекуции“, отбеляза Хаваджа, като предупреди, че този мораториум е бил нарушен в рамките на няколко седмици. Той призова силите на Хафтар и подкрепящите ги власти да прекратят екзекуциите, подчертавайки, че от решенията им зависи животът на десетки задържани.

Либия продължава да се бори за стабилност след свалянето от власт и убийството на Муамар Кадафи през 2011 г. В страната действат две конкуриращи се власти – правителството на Абдел Хамид Дбейба, признато от ООН, и администрацията в Източна Либия, подкрепяна от маршал Халифа Хафтар и неговото обкръжение.