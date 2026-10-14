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Официално: Винисиус пропуска Ел Класико

Официално: Винисиус пропуска Ел Класико

Звездата на Реал Мадрид получи наказание от четири мача

Бразилският нападател на Реал Мадрид Винисиус е наказан за четири мача от Ла Лига, след като беше изгонен в домакинския мач от осмия кръг на Ла Лига срещу Виляреал (1:0), съобщи пресслужбата на дисциплинарната комисия на Кралската испанска футболна федерация.

Реал Мадрид остава без Винисиус за Ел Класико

Това означава, че Винисиус ще пропусне мачове срещу Севиля (18 октомври), настоящия испански шампион Барселона (25 октомври), Сантандер (1 ноември) и Валенсия (7 ноември). Бразилското крило получи директен червен картон за дърпане на косата на съперников футболист.

Реал представи аргументи пред комисията и искаше милост за играча, но такава няма. Така ситуацията не става никак по-лесна за Реал и Жозе Моуриньо, които и без това изостават на 6 точки зад Барса в класирането след едва 8 кръга. Ако бъде допуснато поражение при гостуването във вечното дерби, разликата може да стане доста внушителна.

 

 

 

 

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