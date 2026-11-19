Докладът за бъдещето на „Топлофикация София“ не предвижда задължително отдаване на дружеството на концесия, а има за цел да анализира финансовото и техническото му състояние и да очертае възможните решения за натрупаните проблеми. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев.

„Невярно е и демонстрира изключително невежество или недобронамереност в това как се чете докладът. Докладът винаги е имал за основна цел да се направи анализ на дружеството – технически, финансов, на регулаторната рамка, на дълга, на това какво и как трябва да се прави“, обясни той.

По думите му предстои да бъдат разгледани различни варианти за финансиране, включително възможността за публично-частно партньорство, но окончателно решение все още няма.

„Няма такова нещо, което да казва в доклада: „Отива се към концесия“. Целта е общинските съветници да могат да вземат много обосновано решение кой е най-добрият път, какво той би струвал на града и на държавата“, подчерта Терзиев.

За целта ще бъде създадена работна група с участието на общински съветници и представители на Столичната община, която да анализира възможните решения и да защити интересите на столичани.

Кметът призна, че докладът няма да реши непосредствените проблеми на дружеството, свързани с авариите и ремонтите. Според него е необходимо инвестиционният план за следващата година да бъде задействан възможно най-рано, за да започнат плановите ремонти преди отоплителния сезон.

„Нищо няма да се реши с този доклад в кратък период. Този доклад цели да има дългосрочен път към това да знаем какво искаме да правим с това дружество, как бихме го финансирали и какви са възможните решения. Ние трябва да работим по двете паралелно“, заяви Терзиев.

Той беше категоричен, че евентуалното привличане на частен инвеститор не трябва да бъде за сметка на потребителите.

„Ние ясно сме заявявали, че това услугата да е социално поносима, да не създаваме енергийно бедни, е много приоритетно. Въпросът е как го финансираме“, заключи столичният кмет.