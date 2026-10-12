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Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори
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Сред тях са икономиката и търговията, иновациите и технологиите, селското стопанство, управлението на водните ресурси, енергетиката, здравеопазването, образованието, сигурността, туризмът и културата

Албания и Израел ще задълбочат сътрудничеството си в редица стратегически области, след като външните министри на двете страни подписаха общо споразумение по време на среща в Тирана.

Албанският министър на Европа и външните работи Ферит Ходжа прие израелския си колега Гидеон Саар на официално посещение, по време на което двамата обсъдиха развитието на двустранните отношения и предизвикателствата пред регионалната и международната сигурност.

Ходжа подчерта, че връзките между двете държави се основават на дългогодишно приятелство, взаимно уважение и солидарност. По думите му тези отношения създават стабилна основа за разширяване на партньорството.

Широко сътрудничество в ключови сектори

Подписаното споразумение предвижда рамка за междуправителствено сътрудничество и създаване на механизми за развитие на съвместни инициативи в области от взаимен интерес.

Сред тях са икономиката и търговията, иновациите и технологиите, селското стопанство, управлението на водните ресурси, енергетиката, здравеопазването, образованието, сигурността, туризмът и културата.

Особено внимание беше отделено на туризма, който през последните години се превръща в един от най-бързо развиващите се сектори в отношенията между Албания и Израел.

Албания потвърди подкрепата си за сигурността на Израел

По време на разговорите Ходжа потвърди подкрепата на Албания за сигурността на Израел. Същевременно той подчерта необходимостта от усилия за постигане на решение, което да гарантира траен мир, стабилност и сигурност в целия регион.

Двамата министри потвърдиха и ангажимента си за борба с тероризма, екстремизма, антисемитизма и всички форми на омраза.

В рамките на посещението Гидеон Саар разгледа архивна изложба, посветена на спасяването и защитата на евреи в Албания по време на Втората световна война. Тази историческа традиция заема важно място в националната памет на страната.

В заключение двамата дипломати изразиха готовност за продължаване на политическия диалог и засилване на координацията между институциите на двете държави с цел по-нататъшно развитие на двустранното партньорство.

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