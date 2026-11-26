По време на интервюто Вучич отправи редица обвинения към политическите си противници, като заяви, че според него те могат да се опитат да го отстранят от политическия живот чрез убийство, арест или процедура по лустрация. Той не представи конкретни доказателства в подкрепа на твърденията си.

„Ще се опитат да ме отстранят, да ме убият, да ме арестуват или да проведат лустрация срещу мен. Както и да го погледнете, това е целта. Всичко останало могат да понесат, но мен не могат“, заяви Вучич.

Вучич отново заговори за гладна стачка

Бившият сръбски президент заяви, че започването на гладна стачка е само въпрос на време. Той разкри, че вече е предупредил семейството си и най-близките си сътрудници да се подготвят за най-лошото.

„Опитах се да обясня на хората около мен и на семейството ми, че трябва да бъдат подготвени за най-лошото. А най-лошото не е арестът. Видях какво направиха с Драган. Знам, че нямат основания да ме арестуват. Никога не съм вземал пари, нито съм получавал дневни възнаграждения или каквото и да било друго“, заяви той.

Вучич подчерта, че ако започне гладна стачка, няма да се откаже от нея. По думите му той няма да приема и предписаната му терапия.

„Въпросът е кога ще започна гладна стачка. След като я започна, няма връщане назад. Ще забраня писмено на лекарите да ми оказват каквато и да било помощ и ще бъда напълно решен“, заяви Вучич.

Още в понеделник той предупреди, че при евентуален опит за арестуването му ще започне гладна стачка, като прогнозира, че това може да изкара един милион души по улиците на Сърбия.

Обвини Хърватия, че участва в управлението на Сърбия

Значителна част от телевизионното участие на Вучич беше посветена на Хърватия и предполагаемото ѝ влияние върху политическите процеси в Сърбия.

Той отново обвини Загреб, че участва в организирането на т.нар. „цветна революция“ и защитава интересите на определени политически и международни фактори.

В разговора водещата на „Информер“ повдигна въпроса за хърватския евродепутат и докладчик на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула, сръбския режисьор Горан Маркович и предполагаемото участие на хърватски разузнавателни структури в политическите промени в страната.

Тя представи тезата, че смяната на властта в Сърбия е част от по-широк политически проект, който включва и очаквания новото управление да признае независимостта на Косово.

На въпроса кой в действителност управлява Сърбия в момента Вучич отговори, че властта е разпределена между пет центъра на влияние, като постави на първо място чуждестранните фактори, най-вече тези от Хърватия.

„С вас управлява част от онези чужденци, които организираха цветната революция, преди всичко от Хърватия, която защитава и прокарва интересите и на други“, заяви той.

Като останалите центрове на влияние Вучич посочи студентските пленуми, 140 депутати от Студентската листа в парламента, престъпната групировка, известна като Врачарския клан, както и прокуратурата и съдилищата.

Според него влиянието на студентските пленуми върху депутатите от Студентската листа постепенно намалява, а между тях има вътрешни конфликти.

Вучич нарече Врачарския клан „нарковъоръжено крило“, на което според твърденията му е предоставена пълна свобода на действие. Той отправи обвинения и към прокурорите и съдиите, че се опитват да спечелят благоразположението на новата власт.

„Това са петте канала, чрез които пълната власт се осъществява на практика“, заяви той.

„Това звучи ужасяващо“, коментира водещата.

„И действителността е още по-страшна“, отговори Вучич.

Говори за Хърватия, военни репарации и Шаренградска ада

По време на интервюто бившият сръбски президент отново засегна отношенията между Белград и Загреб, включително темите за евентуални военни репарации от Хърватия и спора около Шаренградска ада – територия по река Дунав, за която двете държави имат разногласия.

Вучич коментира и отношението на свои бивши съюзници след изборното поражение, като призна, че много от хората, които е смятал за приятели, не са го потърсили дори веднъж след изборите.

Въпреки острите си обвинения срещу политическите опоненти и Хърватия, той не представи конкретни доказателства за твърденията си, че чуждестранни структури, криминални групи и институции координират действия срещу него или управляват политическите процеси в Сърбия.