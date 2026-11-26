Магистратите и служителите ще получат коледна премия и тази година. Този път обаче тя ще е твърда сума, а не процент от заплатата или една заплата, съобщи news.lex.bg

Пленумът на Висшия съдебен съвет днес даде съгласие да бъдат изплатени допълнителни възнаграждения на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в размер на 1240 евро.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Стефан Петров заяви, че парите са от икономии, които са направени през годината. Посочи и че допълнителните възнаграждения ще са за всички, които заслужават.

Петров обясни, че членовете на ВСС и инспекторите от Инспектората към ВСС няма да вземат премии.

Както всяка година, така и тази бюджетната комисия ще определи допълнителните възнаграждения за тримата големи в съдебната система – председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор, на директорите на Националната следствена служба, на Националния институт на правосъдието и на главния секретар на ВСС, които също ще получат по 1240 евро.

На заседанието на Пленума на ВСС миналата седмица стана ясно, че бюджетната комисия се опитва да намери средства, за да изплати коледни премии на магистратите и служителите.