През 2025 г. домакинствата в България са отделяли средно 18,1% от разполагаемия си доход за жилищни разходи спрямо 19,3% година по-рано, показват данни на Евростат. Делът е намалял с 1,2 процентни пункта и остава под средния за Европейския съюз. За ЕС показателят се е понижил от 19,2% през 2024 г. до 18,9% през 2025 г.

Отчетеният за България дял е най-ниският за периода 2016–2025 г. През 2016 г. жилищните разходи са поглъщали 28,9% от разполагаемия доход, или с 10,8 процентни пункта повече. Делът постепенно намалява до 21,6% през 2021 г., временно се повишава до 23,3% през 2022 г. и отново спада през следващите три години.

Най-голям дял от доходите си за жилище отделят домакинствата в Гърция – 34,6%. Следват Дания (27,7%), Швеция (24,2%) и Германия (24,1%). Най-ниски са дяловете в Кипър (10,9%), Хърватия (11,5%), Малта (12,6%) и Словения (12,8%). В Румъния показателят е 15,6%.

В собствено жилище живеят 68% от жителите на ЕС. Делът варира от 47% в Германия до 94% в Словакия.

В жилищните разходи Евростат включва наема или лихвите по ипотеката, както и сметките за вода, ток, газ и отопление, разходите за поддръжка, ремонти и застраховка, задължителните такси и данъците. Плащанията по главницата на ипотечния кредит се изключват от изчислението.