Омбудсманът Велислава Делчева предупреди, че предложените промени в Кодекса на труда могат да засегнат сериозно правата на хората, работещи на непълно работно време. Според нея новият начин за изчисляване на трудовия стаж може да доведе до по-малък платен годишен отпуск, по-ниски обезщетения при пенсиониране и промени в допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

Делчева е изпратила становище до председателя на Народното събрание Михаела Доцова, председателя на ресорната парламентарна комисия Венко Сабрутев и членовете ѝ.

Става дума за законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен на 10 ноември 2026 г. Според омбудсмана законодателната промяна не трябва да води до непропорционално ограничаване на права, които работниците са придобивали и упражнявали при действащия досега режим.

При предложените правила човек, който работи по 4 часа дневно, ще натрупва трудов стаж по различен начин. Това може да има пряко отражение върху редица права.

Делчева обръща специално внимание на хората с трайни увреждания, за които непълният работен ден често е продиктуван от здравословното им състояние. Според нея за тази група трябва да бъдат предвидени специални защитни механизми. Промените могат да засегнат и служители, чието работно време е намалено от работодателя по реда на Кодекса на труда. В тези случаи, посочва омбудсманът, работниците не би трябвало да губят трудови права заради решение, което не зависи от тях.

Проблем се очертава и за хората, които работят по два трудови договора на по 4 часа. Подобна практика е разпространена в образованието, здравеопазването и социалните услуги.

В институцията на омбудсмана вече са постъпили жалби от педагогически специалисти, сред които учители, работещи в две детски градини. При новите правила те могат да се окажат с по-малко признат трудов стаж, въпреки че реално работят общо осем часа дневно.

Един от най-сериозните аргументи на омбудсмана е свързан с обезщетението при пенсиониране.

При работа на 4 часа дневно през всички работни дни на годината ще са необходими приблизително 20 календарни години, за да бъдат натрупани 10 години трудов стаж при един работодател. Това може да има значение за правото на увеличено обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобиване на право на пенсия.

Делчева предупреждава и за възможно намаляване на платения годишен отпуск. Тя настоява да бъдат съобразени европейските изисквания за минимум четири седмици платен годишен отпуск, както и да се запазят допълнителните дни отпуск за професии, за които законът предвижда удължен отпуск.

В становището си Делчева настоява депутатите да направят цялостна оценка на въздействието на промените върху трудовите права. Сред предложенията ѝ са да бъдат въведени ясни правила за признаване на стажа при работа по повече от един трудов договор, да бъдат оценени последствията върху обезщетенията при пенсиониране и допълнителните възнаграждения, както и да се предвидят ясни преходни правила.

Тя настоява още вече придобитият трудов стаж и произтичащите от него права да бъдат защитени. По думите на омбудсмана законодателят има право да променя начина, по който се изчислява трудовият стаж, но това не трябва да става за сметка на конституционно гарантирани права на работниците и служителите.