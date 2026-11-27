Пореден случай на агресия между тийнейджъри в Пловдив. Младежи на 15 и 16 години се сбиха посред бял ден до заведение за бързо хранене в непосредствена близост до Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев” и Търговската гимназия в града.

Полицията съобщи, че задържаните за 24 часа по случая петима ученици вече са освободени и нито един от тях няма повдигнато обвинение.

Боят е заснет от охранителни камери. На записите се вижда как една група ученици се доближава до друга, разменят си словесни закани и малко след това започва размяна на удари. Едно от момчетата е повалено на земята и ритано, а жена от близък търговски обект се опитва да разтърве двете групи, предава НОВА.

Според очевидци в сбиването са участвали общо 11 младежи, а нападателите са били с маски и качулки.

По информация на НОВА едната група ученици е от гимназията по дървообработване, а другата – от Механотехникума в града.

От полицията съобщиха, че при конфликта няма сериозно пострадали. Поводът за конфликта бил предишна вражда между двама от членовете на групите, като няма данни сблъсъкът да е провокиран от футболни пристрастия.

Най-парадоксалното според очевидци е, че докато непълнолетните са се биели, съвсем наблизо – на метри от мястото – е имало два полицейски патрула заради станала катастрофа по същото време.