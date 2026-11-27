Тодор Батков-младши разказа как привърженици на Левски са били нападнати на “Велодром” около началото на двубоя с Олимпик Марсилия от Лига Европа. Синът на бившия собственик на “сините” отправи остри критики към домакините и делегата на УЕФА за реакцията им при инцидента.

По думите на Батков нападателите първо нахлули в сектор с билети от първа категория, а след това се насочили към сектора за гости. Той твърди, че част от стюардите се отдръпнали, а полицията пристигнала около 20 минути по-късно. Батков разказа, че е бил ударен в ребрата от стюарди и че групата му е била изложена на сълзотворен газ.

“Когато срещу теб тръгнат фенове с ножове, единственото, което можехме да направим, бе да търсим укритие, и го направихме във ВИП салона”, каза Батков. По думите му групата останала там около половин час, преди да бъде преместена в сектора за гости.

Батков съобщи и за пострадали от неговата група, които са били откарани в болница. По информацията, с която е разполагал към момента на интервюто, единият е бил в стабилно състояние и е можел да пътува обратно с групата, а за другия са очаквали резултат от скенер.

Според Батков мачът е трябвало да бъде прекратен още при нападението. Той добави, че част от феновете, останали в Марсилия след срещата, са се притеснявали как ще се придвижат до местата си за нощувка. Батков призова българските политици да поискат обяснение от френския посланик.

Левски официално сезира УЕФА и поиска пълно разследване както на нападенията, така и на организацията по сигурността около двубоя.