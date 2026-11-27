Трафикът е интензивен на границата с Турция на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" за товарни автомобили на изход, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Информацията е към 6:00 ч.

Трафикът е нормален на всички останали гранични преходи и пунктове в страната, информира още "Гранична полиция".

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. Фериботната платформа Свищов - Зимнич временно не работи.

На границата с Гърция движението е нормално на всички преходи. През преходите „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границите със Сърбия и Република Северна Македония трафикът също е нормален на всички пунктове.