Латвийските въоръжени сили издадоха предупреждение за въздушна заплаха в източната част на община Лудза, близо до границите с Русия и Беларус, и призоваха жителите да потърсят укритие, предаде Ройтерс. Сигналът беше отменен 24 минути по-късно.

„Въздушна заплаха в район Лудза. (…) Ще ви уведомим, когато заплахата отмине“, съобщи армията в социалната мрежа X в 2:31 ч. местно и българско време.

В 2:55 ч. въоръжените сили обявиха, че опасността е отминала. Засега няма информация какво е наложило предупреждението.

Преди ден премиерът на страната Андрис Кулбергс коментира, че в Украйна трябва да има мир, но не мир на всяка цена.

В началото на инфарктен Европейски съвет Кулбергс подчерта дебело, че няма как да има НАТО без Украйна. Премиерът на Латвия е известен с твърдата си позиция по отношение на войната в Украйна и линията против Владимир Путин.

"Киев трябва да се присъедини към НАТО, няма никой по-подготвен от Украйна. Четири пъти по-малки са като територия и все още се държат и се отбраняват. Въпреки недостига на ресурси доказаха, че са най-добрите в света", заяви министър-председателят.