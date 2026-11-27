11 български граждани са ранени при насилието на френския стадион „Велодром“
Петима души са хоспитализирани
При насилието на стадион „Велодром“ са пострадали 11 души, всички български граждани, посочи полицейската префектура на Буш-дю-Рон пред АФП.
Петима души са откарани в болница с наранявания на очите, травми на главата и изкълчено рамо. На други шестима е оказана медицинска помощ на място.
Към момента на съобщението няма информация за задържани лица.
Българското Министерство на външните работи категорично осъди нападенията и обяви, че ще изпрати дипломатическа нота до Франция с искане за пълно разследване на случилото се и подвеждане на извършителите под отговорност.