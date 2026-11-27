При насилието на стадион „Велодром“ са пострадали 11 души, всички български граждани, посочи полицейската префектура на Буш-дю-Рон пред АФП.

Петима души са откарани в болница с наранявания на очите, травми на главата и изкълчено рамо. На други шестима е оказана медицинска помощ на място.

Към момента на съобщението няма информация за задържани лица.

Българското Министерство на външните работи категорично осъди нападенията и обяви, че ще изпрати дипломатическа нота до Франция с искане за пълно разследване на случилото се и подвеждане на извършителите под отговорност.