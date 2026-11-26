Греда и спасена дузпа, но Левски си тръгна без точка от Марсилия

Левски загуби с 0:1 от Олимпик Марсилия в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. “Сините” имаха своите шансове да измъкнат точка, но удар на Мехди Мубарик срещна напречната греда, а единственият гол в мача падна от дузпа.

Марсилия поведе в 28-ата минута, когато Алдаир извърши нарушение в наказателното поле и Амин Гуири реализира отсъдената дузпа.

След петия кръг Левски остава със седем точки в класирането на Лига Европа. С победата Марсилия събра шест и се доближи на една точка от “сините”.

Отлично начало и лош край за ЦСКА, Салах и компания с обрат на "Армията"

Трабзонспор победи ЦСКА с 2:1 като гост в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига на конференциите. Двубоят беше първи в евротурнирите на новия "Българска армия". "Червените" поведоха в 33-ата минута след автогол на Сидни Лопес Кабрал. В 68-ата минута Мохамед Салах изравни, а в добавеното време на двубоя Ноа Савиоло донесе успеха на "черноморската буря".

След този мач "червените" остават с една точка в своя актив на 32-о място. Трабзонспор вече е с 9 точки на 15-о място.

Александър Везенков изведе България до драматична победа над Дания

Националният отбор по баскетбол на България победи Дания с 87:84 (28:26, 23:18, 20:25, 16:15) като домакин в препълнената „Арена София" във втория си двубой от група D във втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство за мъже през 2029 година. Българите записаха втори пореден успех в групата, докато Дания допусна второ поражение.

За националите това бе завръщане за официален мач в столицата след повече от 12 години. Българският представителен тим за последно игра в София на 24 август 2014 година, когато посрещна Черна гора в зала "Универсиада".

Ужасни сцени в Марсилия! Французите гонят фенове на Левски с ножове, има ранени

Фенове на Левски са ранени при баталните сцени на "Велодром". Преди, а и след началото на мача между Олимпик Марсилия и Левски, запалянковци на домакините атакуваха брутално привърженици на "сините" с метални пръти, тръби и ножове.

Има доста пострадали, както и откарани в болница.

Боримиров: Искахме да прекратим мача, но делегатът не разреши

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори след баталните сцени по време на мача на "сините" срещу Олимпик Марсилия на "Велодром". Той заяви, че от клуба са поискали двубоят да бъде прекратен, но делегатът на срещата, който е бил от Португалия, не е позволил.

"Към момента нямаме информация да има в болницата хора. Днес е ден, в който не можем да говорим за футбол. "Велодром" се превърна в бойно поле. Преди три седмици алармирахме УЕФА, но не взеха мерки. Кръвта, която се проля тук, е тяхна вина. Те не анализираха риска на този мач. Някой хора там си седят и си мърдат пръстчетата и не могат да взимат решения, които са в полза на футбола. Днес имаше война", каза Боримиров.