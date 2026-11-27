Парламентът ще разгледа на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които се регламентират условията за прилагане на специални режими за облагане с ДДС на малки предприятия, на лицата, установени на територията на страната, и за тези, които са установени на територията на друга държава член на ЕС, предвижда приетата програма за работа на депутатите през седмицата.

Предвижда се малките фирми у нас да бъдат освободени от задължението да начисляват ДДС до прага за регистрация по ДДС (100 000 лв.), когато извършват вътрешнообщностни доставки.

Режимът за малки предприятия в страната ще може да се прилага от всяко данъчно задължено лице, установено на наша територия, извършващо доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната, и годишният оборот в страната на лицето не надвишава националния праг от 51 130 евро през календарната година. Това ще е валидно и при доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

С предложените разпоредби се гарантира, че при прилагането на националния праг не се прави разлика между установени и неустановени в страната данъчно задължени лица.



Очаква се и редовният петъчен парламентарен контрол. Според публикуваната на страницата на Народното събрание програма в него се предвижда да участват вицепремиерът Иво Христов и министрите Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Георги Вълчев, Катя Ивкова и Иван Шишков.