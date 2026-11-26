Шест месеца след началото на управлението 65% от българите не одобряват правителството, докато 35% изразяват подкрепа за него. Това показват данните от проучване на социологическа агенция "Тренд", проведено по поръчка на "24 часа".

Според социолога Евелина Славкова спадът на доверието е естествен процес, характерен за всяко управление, и не означава непременно, че управляващото мнозинство започва да се разпада.

В интервю за NOVA тя обясни, че кабинетът е дошъл на власт с изключително високи очаквания, но избирателите на "Прогресивна България" имат различни представи за необходимите политически и икономически решения.

"Все някой някъде усеща недоволство към това, което се случва. Така че това бих казала, че е съвсем естествен процес", коментира Славкова.

Сред основните причини за общественото недоволство тя открои поскъпването на живота, което тревожи около две трети от българите.

"Това е проблем за две трети от българското общество и не е проблем на това правителство. То беше проблем и на предходното", уточни социологът.

Въпреки високото неодобрение към кабинета, данните показват, че обществото не желае нова политическа криза.

Едва 26% от анкетираните подкрепят провеждането на предсрочни парламентарни избори, докато 50% предпочитат настоящото правителство да продължи да управлява.

Според Славкова това се дължи на натрупаната умора от поредицата избори и политическата нестабилност през последните години.

"Имаме обществено недоволство по отношение на действията на правителството, но в същото време хората не са стигнали до някакъв предел", посочи тя.

Социологът обясни, че част от гражданите предпочитат кабинетът да продължи работата си, вместо страната отново да бъде изправена пред предсрочни избори без гаранция за решаване на съществуващите проблеми.

Особено показателно според Славкова е, че загубата на доверие към управляващите не води автоматично до увеличаване на подкрепата за опозиционните партии.

По думите ѝ разочарованите избиратели по-скоро се насочват към политическа пасивност, отколкото към друга политическа формация.

"Тези хора по-скоро отиват в "няма да гласувам"", обобщи Евелина Славкова.

Така проучването очертава противоречива обществена нагласа - мнозинство, което не одобрява действията на правителството, но същевременно не вижда предсрочните избори като предпочитано решение на политическите и икономическите проблеми.