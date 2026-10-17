Полк. Владимир Миленски: Правителството реагира само на шамари, няма стратегия за националната сигурност

"По отношение на националната сигурност нашето правителство реагира само на шамари. Няма стратегия, няма дългосрочно мислене." Това заяви полковник Владимир Миленски пред NOVA NEWS, коментирайки реакцията на българските власти след атаките срещу търговски кораби в Черно море.

Според него България е трябвало да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор още след първия удар с дронове в изключителната икономическа зона на страната.

Миленски подчерта, че основната цел на този механизъм е да предотврати ескалация, която би могла да доведе до необходимост от задействане на член 5, предвиждащ колективна отбрана.

"Станахме свидетели на бавене след първия удар в очакване, че нещо може би ще се случи, което да даде възможност на правителството да каже, че това не е Русия", коментира полковникът.

Той изрази съмнения и относно ефективността на антидрон системите, за които България е поискала съдействие от съюзниците си.

"Нямам идея какви точно антидрон системи са поискали. Те не дават такава информация", посочи Миленски.

По думите му технологиите за противодействие на безпилотни апарати се развиват изключително бързо, а най-голям практически опит в тази област има Украйна.

"В Украйна хората казват, че всяка седмица се появяват нови технологични разработки, нови идеи, които идват от бойното поле", обясни той.

Военният експерт предупреди, че съществува риск поисканото от България оборудване да се окаже технологично остаряло още при получаването му.

Като допълнителна мярка за сигурност Миленски предложи създаването на план за конвоиране на търговските кораби в Черно море, който според него би имал възпиращ ефект срещу бъдещи нападения.