Привърженик на Левски пожелал анонимност, присъствал на стадиона в Марсилия, разказа пред ТАРАЛЕЖ за нападенията срещу български фенове непосредствено преди началото на футболната среща. По думите му първоначално всичко е протичало нормално, но ситуацията се е променила минути преди първия съдийски сигнал.

Публикуваме разказа на очевидеца без редакторска намеса, по негово изрично настояване.

“Бяхме ескортирани до стадиона и всичко беше нормално. Бяхме проверявани обстойно, като мен ме накараха да си сваля обувките. Подразни ме, но ги разбирам. След като влезнахме, започнаха закачки между феновете на двата отбора, което е нормално за една футболна среща. 5-10 минути преди началото на срещата фенове на Марсилия се затичиха към изходите на стадиона. Помислих си, че ще се бият помежду си, уви не бе така. За няма и 2-3 минути видяхме как фенове на Левски, по-късно разбрахме, че са от делегацията на клуба, да бягат към гостуващия в опит да избягат. Хората се катериха по оградата и се опитваха да я прескочат. Бяха хвърляни и факли по нас, докато отстрани чувахме одобрителните викове на останалите фенове на Марсилия. Случката се развиваше около 7-8 минути. Ще питам през вашия сайт: Къде беше полицията през тези минути? Защото гарантирам можеше да реагират много по-бързо и да не се стига до тези грозни сцени.”

Разказът на привърженика поставя въпроси за организацията на сигурността на стадиона и действията на полицията в минутите, когато според него българските фенове са били нападнати.

Случилото се предизвика остра реакция от българските институции и политическите лидери.

Министър-председателят Румен Радев съобщи, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон във връзка с нападенията.

“Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа”, заяви Радев.

Премиерът благодари на Макрон за личната му ангажираност, оказаната медицинска помощ на пострадалите и предприетите мерки за сигурност, като настоя извършителите да понесат отговорност.

От своя страна френският президент осъди нападението и увери, че насилието срещу българските привърженици няма да остане ненаказано.

Президентът Илияна Йотова определи кадрите от Марсилия като потресаващи и настоя френските власти да установят всички обстоятелства около нападението. Тя призова и УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските фенове на стадиона.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също реагира остро, като поиска най-тежките санкции срещу Олимпик Марсилия.

“Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия! Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион!”, написа Борисов.

Той постави въпроса за отговорността на френската полиция и организаторите на срещата.

“Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?!”, попита лидерът на ГЕРБ.

Борисов направи и сравнение с трагедията на стадион “Хейзел” в Брюксел през 1985 г., когато при безредици загинаха 39 души.

Председателят на парламента Михаела Доцова също определи нападението като недопустимо и поиска френските власти да разследват случилото се.

Министерството на външните работи обяви, че България ще изпрати официална дипломатическа нота до Франция с искане за пълно разследване на нападенията.

Българският футболен съюз също сезира УЕФА за случилото се на стадион “Велодром”.

На фона на реакциите остава и въпросът, поставен от очевидеца пред ТАРАЛЕЖ - защо органите на реда не са реагирали достатъчно бързо, за да предотвратят насилието срещу българските привърженици.